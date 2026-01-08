La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este jueves, 8 de enero de 2026 es de 4,25 euros y documentan un total de 155.605 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 1,24%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con un total de 5 descensos y 4 aumentos, lo que sugiere una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos repuntes, la presión a la baja parece haber predominado en este período.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 16.48%, mientras que su volatilidad anual es de 22.68%. Dado que 16.48% es menor que 22.68%, esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 4,2 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como a la gestión de activos.

La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.