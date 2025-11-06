Este jueves, 6 de noviembre de 2025, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) se negocian a 3,96 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 113.582. Esta cifra refleja una variación del 0,2% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. A pesar de los incrementos, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa en el valor de la acción. La estabilidad fue escasa, lo que indica una volatilidad en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 37.56%, significativamente superior a la volatilidad anual del 22.90%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Mapfre ha estado sujeta a fluctuaciones más marcadas en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con una sólida reputación en el mercado, destacándose por su compromiso con la innovación y la atención al cliente.