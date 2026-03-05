Este jueves, 5 de marzo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,74 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 74.729. Esta cifra refleja una variación del -0,95% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 6 descensos. Sin embargo, también se registraron 4 aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La fluctuación indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser indicativos de un posible cambio en la tendencia si se mantienen los aumentos. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 34.52%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.92%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto período. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,69 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con una sólida reputación en el mercado, destacándose por su compromiso con la innovación y la atención al cliente.