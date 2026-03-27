Este viernes, 27 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 19,23 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 181.148. Esta cifra refleja una variación del 0,1% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se han registrado cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se ha mantenido en un solo día, lo que indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación en el valor de la acción. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en 16.28%, mientras que su volatilidad anual es de 16.86%. Dado que 16.28% es menor que 16.86%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere una menor variación en sus precios en comparación con el periodo anual. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,35 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se obtiene como un fondo de inversión. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable. La empresa es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo uno de los líderes mundiales en energías renovables, especialmente en energía eólica. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético a nivel global.