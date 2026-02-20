En la apertura de mercados de este viernes, 20 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,49 euros y registran un volumen de 198444 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,15% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia positiva, con un aumento constante al inicio, seguido de una ligera caída. A pesar de esta disminución, la mayoría de los días se mantuvo en niveles altos, lo que sugiere una estabilidad en su desempeño a pesar de las fluctuaciones. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en 15.88%, mientras que su volatilidad anual es de 16.07%. Dado que 15.88% es menor que 16.07%, esto indica que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,09 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable, especialmente eólica. La empresa ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo un líder en la producción de energía limpia. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético a nivel global.