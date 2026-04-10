En la apertura de mercados de este viernes, 10 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,42 euros y registran un volumen de 278795 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,29% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones, aunque también experimentó 3 descensos y se mantuvo estable en 1 día. Esto sugiere una recuperación en su valor, a pesar de las fluctuaciones. En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se ha situado en un 13.26%, lo que es menor que la volatilidad anual del 16.92%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta estabilidad puede ser un signo positivo para los inversores, sugiriendo un entorno más predecible en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.