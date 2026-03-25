En la apertura de mercados de este miércoles, 25 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,42 euros y registran un volumen de 204438 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,6% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 5 ocasiones, aunque también experimentó 4 descensos y se mantuvo estable en 1 día. Esto sugiere una volatilidad moderada en su desempeño, con un cierre final que podría reflejar una ligera recuperación tras las caídas. En la última semana, Iberdrola ha experimentado una volatilidad del 17.70%, que es superior a su volatilidad anual del 16.88%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que la acción de Iberdrola ha estado más sujeta a fluctuaciones en la última semana en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,35 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se obtiene como un fondo de inversión. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable. La empresa es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo uno de los líderes mundiales en energías renovables, especialmente en energía eólica. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético a nivel global.