La cotización de las activos de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 19 de noviembre de 2025 es de 17,9 euros y documentan un total de 149.405 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,53%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos, aunque también experimentó 4 descensos. Esto sugiere una volatilidad en su valor, pero la cantidad de días en que la acción subió indica un posible interés renovado por parte de los inversores.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 10.04%, mientras que su volatilidad anual es del 16.82%. Dado que el 10.04% es menor que el 16.82%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,14 euros el y un mínimo de 12,79 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de energía a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la infraestructura de redes eléctricas. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, contribuyendo a la transición energética y al desarrollo sostenible.