Este miércoles, 18 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 20,17 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 124.694. Esta cifra refleja una variación del 0,4% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. ha mostrado un comportamiento consistentemente positivo, con un aumento continuo en su valor. Este patrón sugiere una tendencia favorable en el mercado, lo que podría reflejar la confianza de los inversores en la compañía. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 11.55%, lo que es menor que su volatilidad anual del 15.90%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es inferior a la media anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,17 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable, especialmente eólica. La empresa ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo un líder en la producción de energía limpia. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético a nivel global.