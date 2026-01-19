Este 19 de enero de 2026, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 18.60 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 546,984 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.16% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad de la compañía en el mercado español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco días de aumento y cinco días de descenso. A pesar de los incrementos, la caída en la cotización fue significativa, lo que sugiere una volatilidad en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 14.94%, lo que es menor que su volatilidad anual del 16.11%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,74 euros el y un mínimo de 18,25 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.

La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.