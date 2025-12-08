En la apertura de mercados de este lunes, 8 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 17,99 euros y registran un volumen de 142181 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,11% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. Sin embargo, en los últimos días, la acción logró estabilizarse, lo que podría indicar un posible cambio en la dirección futura.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 10.65%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 16.14%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,27 euros el y un mínimo de 12,79 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.