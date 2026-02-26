La cotización de las activos de Servicios Públicos de Electricidad Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este jueves, 26 de febrero de 2026 es de 20,17 euros y fijan un total de 469.210 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,88%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia positiva, con un aumento en 6 ocasiones y una caída en 3, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, se mantuvo estable en una ocasión, lo que indica cierta solidez en su desempeño. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 23.11%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.12%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto período. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por fluctuaciones notables en el valor de la acción. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,35 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la infraestructura de redes eléctricas. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, contribuyendo a la transición energética hacia un modelo más sostenible.