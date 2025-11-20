Este jueves, 20 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) se negocian a 17,9 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 168.783. Esta cifra refleja una variación del 0% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente alcista, con cinco aumentos y solo tres descensos, además de un día de estabilidad. Esto sugiere un comportamiento positivo en el mercado, lo que podría indicar confianza de los inversores en la compañía.

Fuente: narrativas-es

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 8.31%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.79%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,14 euros el y un mínimo de 12,79 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de energía a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la infraestructura de redes eléctricas. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, contribuyendo a la transición energética y al desarrollo sostenible.