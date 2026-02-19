Este jueves, 19 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 19,8 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 430.469. Esta cifra refleja una variación del -1,25% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente positiva, con siete días de aumento y solo dos de descenso, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. La estabilidad en la cotización también indica una resistencia ante posibles caídas, lo que podría ser un signo de confianza por parte de los inversores. En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola se ha situado en un 7.95%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.93%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,09 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable, especialmente eólica. La empresa ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo un líder en la producción de energía limpia. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético a nivel global.