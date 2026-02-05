En la apertura de mercados de este jueves, 5 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,01 euros y registran un volumen de 340456 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,65% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con seis aumentos y solo cuatro descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las fluctuaciones. La estabilidad en algunos días también indica un posible equilibrio en la demanda y oferta de sus acciones. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 7.78%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 15.99%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 19,14 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.