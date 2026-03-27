Este 27 de marzo de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 35.09 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 18,910 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.78% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en el sector energético español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró un comportamiento mayormente negativo, con un aumento inicial seguido de una serie de descensos. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general fue a la baja, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 17.98%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 21.21%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 35,8 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.