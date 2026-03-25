La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este miércoles, 25 de marzo de 2026 es de 34,66 euros y documentan un total de 15.147 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,03%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró un comportamiento mayormente positivo, con un aumento en cinco ocasiones, seguido de una caída en cuatro días y un periodo de estabilidad. Este patrón sugiere una tendencia de recuperación a pesar de las fluctuaciones, lo que podría indicar un interés renovado por parte de los inversores. La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 16.25%, mientras que su volatilidad anual es del 21.37%. Dado que el 16.25% es menor que el 21.37%, esto indica que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones de su valor en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 35,8 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.