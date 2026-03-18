Este 18 de marzo de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el mercado español con un precio de 35.77 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 40,553 acciones, lo que representa una ligera variación del -0.08% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente negativa, con un total de 5 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 3 días de aumento y 2 días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado, aunque la presión bajista predominó en este período. La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 12.57%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 21.20%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 35,8 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.