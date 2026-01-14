En la apertura de mercados de este miércoles, 14 de enero de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 30,43 euros y registran un volumen de 33497 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,57% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con cinco días de aumento y solo tres de descenso. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las caídas intermitentes. La estabilidad en un día indica que el precio se ha mantenido en un rango aceptable, lo que podría ser un signo de confianza en la empresa.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa ha mostrado una volatilidad del 21.51%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 18.70%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Endesa ha estado sujeta a fluctuaciones más pronunciadas en comparación con su comportamiento más estable del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 31,25 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.

Con una fuerte presencia en el mercado español y en otros países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.