Este miércoles, 11 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 34,07 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 38.780. Esta cifra refleja una variación del -0,26% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente a la baja, con cuatro descensos consecutivos al inicio del periodo. Sin embargo, se observó un ligero repunte en los días siguientes, con dos aumentos que sugieren una posible recuperación, aunque la estabilidad se mantuvo en un par de ocasiones. En general, la tendencia fue negativa, pero con indicios de mejora. En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 15.86%, lo que es menor que la volatilidad anual del 21.15%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en el mercado para Endesa en este corto plazo. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 35,19 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.