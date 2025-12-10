Este 10 de diciembre de 2025, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el mercado español con un precio de 30.75 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 2,869 acciones, lo que representa una ligera variación del -0.10% en comparación con el día anterior.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observó un periodo de estabilidad que podría indicar un posible soporte en el precio. Sin embargo, las caídas recientes sugieren cierta volatilidad que los inversores deben considerar.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 11.77%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 18.75%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 32,2 euros el y un mínimo de 20,12 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.