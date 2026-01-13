Este 13 de enero de 2026, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 30.68 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 13,187 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.10% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad del valor de la compañía en el mercado español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes temporales que podrían indicar intentos de recuperación. La estabilidad fue escasa, lo que refleja un entorno volátil para los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 15.04%, lo que es menor que la volatilidad anual del 18.54%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su rendimiento.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 31,34 euros el y un mínimo de 30,65 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.

Con una fuerte presencia en el mercado español y en otros países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.