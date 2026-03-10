La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este martes, 10 de marzo de 2026 es de 34,03 euros y documentan un total de 50.119 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 1,28%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente a la baja, con cuatro días de descenso. Sin embargo, también se registraron cinco días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se observó en un solo día, indicando que, a pesar de las caídas, la acción ha tenido momentos de recuperación. En la última semana, Endesa ha experimentado una volatilidad del 36.62%, significativamente superior a su volatilidad anual del 21.17%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en el corto plazo, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 35,19 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.