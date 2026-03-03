Este martes, 3 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 33,5 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 52.626. Esta cifra refleja una variación del -2,39% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente a la baja, con un aumento inicial seguido de una serie de descensos significativos. A pesar de un breve periodo de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere un desempeño negativo en el mercado. En la última semana, Endesa ha experimentado una volatilidad del 50.75%, significativamente superior a la volatilidad anual del 20.73%. Esta diferencia indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 35,19 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.