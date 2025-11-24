En la apertura de mercados de este lunes, 24 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 30,87 euros y registran un volumen de 14802 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,03% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observó una ligera recuperación hacia el final del período, lo que sugiere cierta estabilidad en el mercado.

Fuente: narrativas-es

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 29.40%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.89%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 32,2 euros el y un mínimo de 20,12 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.