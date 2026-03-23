La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este lunes, 23 de marzo de 2026 es de 33,79 euros y documentan un total de 43.495 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -2,62%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente estable, con un ligero aumento al inicio seguido de una caída significativa. La secuencia indica que, tras un inicio positivo, la acción experimentó una disminución constante, lo que podría reflejar una corrección en el mercado o factores externos que afectaron su rendimiento. En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 20.14%, lo que es menor que la volatilidad anual del 21.51%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con la volatilidad acumulada a lo largo de los doce meses. Esta tendencia sugiere una mayor consistencia en el rendimiento de la empresa en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 35,8 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.