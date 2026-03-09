Este 9 de marzo de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el mercado español con un precio de 32.90 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 102,565 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.08% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ligero descenso en el valor de la compañía. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. A pesar de algunos repuntes, la presión negativa parece haber predominado, lo que sugiere un período de inestabilidad en el valor de la acción. La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 33.84%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 21.20%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 35,19 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.