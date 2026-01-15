Este 15 de enero de 2026, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 30.42 euros por unidad, con un volumen de negociación de 24,434 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.33% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector energético.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo tres descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, la estabilidad en dos días indica que la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 20.96%, lo que es superior a la volatilidad anual del 18.70%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de su valor en el corto plazo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 31,25 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.

Con una fuerte presencia en el mercado español y en otros países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.