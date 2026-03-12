En la apertura de mercados de este jueves, 12 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 34,29 euros y registran un volumen de 52719 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,38% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso. Sin embargo, se observó un repunte en dos ocasiones, lo que sugiere cierta recuperación, aunque la estabilidad se mantuvo en un solo día. Esto indica un comportamiento volátil en el corto plazo. La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 12.26%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 21.14%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en el mercado, a diferencia de las fluctuaciones más marcadas observadas en el año anterior. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 35,19 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.