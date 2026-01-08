La cotización de las activos de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 8 de enero de 2026 es de 31,33 euros y fijan un total de 40.235 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -1,32%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente negativa, con 6 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos intermitentes indican que aún hay interés por parte de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 15.55%, lo que es menor que su volatilidad anual del 18.58%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su precio reciente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 31,75 euros el y un mínimo de 31,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.

Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.