Este 27 de marzo de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 16.58 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 1,062,647 acciones. Esta cifra representa una variación del 13.10% en comparación con el día anterior, lo que refleja un interés creciente por parte de los inversores en el sector energético español. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos intermitentes indican que aún hay interés por parte de los inversores. La estabilidad en algunos días también podría reflejar un intento de consolidación en el precio. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha alcanzado un sorprendente 80.15%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones. En contraste, la volatilidad anual de la empresa se sitúa en un 21.18%. Dado que la volatilidad semanal (80.15%) es significativamente mayor que la anual (21.18%), se puede concluir que Enagás ha experimentado una fase de alta inestabilidad en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,58 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España. Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.