Este 20 de marzo de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 15.02 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 28,568 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.97% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en un contexto económico en constante cambio. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 6 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que podrían indicar intentos de recuperación. La estabilidad en ciertos días también refleja una falta de volatilidad significativa en el mercado. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 14.65%, mientras que su volatilidad anual es del 17.32%. Dado que el 14.65% es menor que el 17.32%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,38 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España. Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.