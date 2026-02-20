Este 20 de febrero de 2026, las acciones de Enagás (ENG), una de las principales empresas de utilities de gas en España, abren su jornada en el IBEX 35 con un precio de 14.81 euros por unidad. En esta sesión, se ha registrado un volumen de negociación de 44,931 acciones, lo que representa una ligera variación del -0.34% en comparación con el día anterior. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. A pesar de las caídas, la mayoría de los días se registraron incrementos, lo que sugiere un comportamiento positivo en el mercado. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 17.83%, lo que es superior a la volatilidad anual del 16.84%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, Enagás ha enfrentado un entorno más volátil en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,14 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro energético de España y Europa.