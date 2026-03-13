Este 13 de marzo de 2026, las acciones de Empresas de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 14.78 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 38,810 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.17% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector energético. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 6 descensos. Sin embargo, también se han registrado 4 aumentos, lo que indica cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los intentos de recuperación, la presión a la baja ha predominado en este período. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en 14.36%, mientras que su volatilidad anual es de 17.37%. Dado que 14.36% es menor que 17.37%, esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el periodo anual. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,38 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La empresa también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y otros gases renovables, lo que la posiciona como un referente en la evolución del mercado energético en España y Europa.