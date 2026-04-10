Este 10 de abril de 2026, las acciones de Servicios de gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 17.17 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 25,466 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.06% en comparación con el día anterior, reflejando la estabilidad del valor en el mercado español. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen en el corto plazo. En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 14.89%, que es menor que la volatilidad anual del 23.05%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en sus movimientos de precios. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,2 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía también tiene presencia internacional, operando en varios países y contribuyendo al desarrollo de infraestructuras energéticas a nivel global.