La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este miércoles, 24 de diciembre de 2025 es de 13,16 euros y fijan un total de 50.420 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,27%.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos intermitentes indican que aún hay interés por parte de los inversores. La estabilidad en algunos días podría reflejar un intento de consolidación en el precio.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 6.43%, mientras que su volatilidad anual es del 16.86%. Dado que el 6.43% es menor que el 16.86%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,92 euros el y un mínimo de 10,83 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.

Además, Enagás se involucra en proyectos de energías renovables y sostenibilidad, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también juega un papel clave en la transición hacia un modelo energético más limpio, promoviendo el uso del hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas.