Este miércoles, 18 de febrero de 2026, en España, las acciones de Utilities de gas Enagás (ENG)se negocian a 15,22 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 43.945. Esta cifra refleja una variación del 0,56% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento constante en la mayoría de los días. A pesar de algunas fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido, lo que sugiere un buen desempeño en el mercado. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 16.0392%, mientras que su volatilidad anual es de 16.7212%. Dado que 16.0392% es menor que 16.7212%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere una reducción en las variaciones de su rendimiento en comparación con el periodo anual. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,22 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro energético de España y Europa.