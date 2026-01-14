Este 14 de enero de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 13.72 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 23,688 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.96% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en el sector energético español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. A pesar de las caídas, la mayoría de los días se mantuvo en una posición favorable, lo que sugiere una recuperación en el interés por la acción.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 19.54%, que es superior a su volatilidad anual del 17.05%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Enagás ha sido más susceptible a fluctuaciones en comparación con su desempeño a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,94 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español.

Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de infraestructura gasista en otros países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.