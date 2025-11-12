Este miércoles, 12 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se negocian a 14,2 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 14.869. Esta cifra refleja una variación del 0,32% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento notable en 6 ocasiones. Sin embargo, también se registraron 3 descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se observó en un solo día, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones, la acción ha tenido un desempeño favorable en general.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 13.46%, que es menor que la volatilidad anual del 16.97%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor variación en comparación con el promedio anual. La diferencia en estas cifras refleja una tendencia hacia una mayor estabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.Además, Enagás se involucra en proyectos de sostenibilidad y energías renovables, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y la captura de carbono, posicionándose como un actor clave en la transición energética.