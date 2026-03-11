En la apertura de mercados de este miércoles, 11 de marzo de 2026, en España, las acciones de Empresas de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 14,6 euros y registran un volumen de 33565 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,48% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 13.22%, mientras que su volatilidad anual es del 17.41%. Dado que el 13.22% es menor que el 17.41%, esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones de su rendimiento. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,38 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La empresa también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y otros gases renovables, lo que la posiciona como un referente en la evolución del mercado energético en España y Europa.