Este 4 de marzo de 2026, las acciones de Servicios de gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 14.65 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 240,666 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.20% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector energético. Durante los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. A pesar de las caídas, la mayoría de los días se registraron incrementos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 30.52%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.35%. Esto indica que el comportamiento de Enagás es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,38 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España. Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.