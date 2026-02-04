Este 4 de febrero de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el mercado español con un precio de 14.07 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 18,960 acciones, lo que representa una variación del 0.43% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento significativo en la mayoría de los días, lo que sugiere un interés creciente por parte de los inversores. Sin embargo, la presencia de una baja al inicio indica cierta volatilidad en el mercado. En general, el comportamiento reciente es alentador para los accionistas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en 1.59%, mientras que su volatilidad anual es de 16.68%. Dado que 1.59% es menor que 16.68%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,07 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético.

Además, Enagás se enfoca en la sostenibilidad y la transición energética, promoviendo el uso de gases renovables y la reducción de emisiones. La compañía cuenta con una sólida presencia internacional, operando en varios países y contribuyendo al desarrollo de proyectos de energía limpia.