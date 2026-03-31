En la apertura de mercados de este martes, 31 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,18 euros y registran un volumen de 153040 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,15% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con cinco días de descenso. Sin embargo, también se han registrado tres días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se ha mantenido en un par de ocasiones, lo que indica que, a pesar de las caídas, hay momentos en los que la acción logra sostenerse. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido notablemente alta, alcanzando un 100.34%. En comparación, su volatilidad anual se sitúa en un 23.47%. Dado que el 100.34% es mayor que el 23.47%, esto indica que el comportamiento de Enagás es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,18 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España. Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.