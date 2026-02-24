Este martes, 24 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 15,16 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 45.118. Esta cifra refleja una variación del 0,76% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento en seis ocasiones y una disminución en solo una. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, aunque la estabilidad en tres días indica que también ha habido momentos de consolidación en el precio. En general, el comportamiento de la acción refleja un panorama optimista. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 18.43%, lo que es superior a la volatilidad anual del 16.72%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, Enagás ha enfrentado un entorno más volátil en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,16 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para el hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro energético de España y Europa.