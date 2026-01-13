En la apertura de mercados de este martes, 13 de enero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 13,76 euros y registran un volumen de 16511 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,25% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con un aumento en 6 ocasiones y una caída en 4, lo que sugiere un comportamiento positivo en el mercado a pesar de las fluctuaciones. La estabilidad en algunos días también indica un posible equilibrio en la demanda y oferta de sus acciones.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 15.53%, que es menor que la volatilidad anual del 16.98%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el promedio anual. La diferencia sugiere que, a corto plazo, la acción ha experimentado menos fluctuaciones en su precio.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,94 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español.

Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de infraestructura gasista en otros países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.