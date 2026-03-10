Este martes, 10 de marzo de 2026, en España, las acciones de Empresas de Gas Enagás (ENG)se negocian a 14,76 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 48.014. Esta cifra refleja una variación del 1,41% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de dos descensos consecutivos. Posteriormente, la acción experimentó un leve repunte, pero volvió a caer, finalizando con un par de días de estabilidad. Este comportamiento sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores externos. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 31.40%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.45%. Esto indica que el comportamiento de Enagás es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la empresa enfrenta una mayor incertidumbre en comparación con su estabilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,38 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La empresa también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y otros gases renovables, lo que la posiciona como un referente en la evolución del mercado energético en España y Europa.