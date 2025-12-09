Este 9 de diciembre de 2025, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 13.93 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 45,736 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.36% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector energético.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en cinco ocasiones, seguido de una caída en tres días y una estabilidad en dos. Esto sugiere un comportamiento fluctuante, pero con una inclinación hacia el crecimiento en el periodo analizado.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 15.96%, que es menor que la volatilidad anual del 16.84%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones de su valor en el corto plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.

Además, Enagás se involucra en proyectos de energías renovables y sostenibilidad, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también juega un papel clave en la transición hacia un modelo energético más limpio, promoviendo el uso del hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas.