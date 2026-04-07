En la apertura de mercados de este martes, 7 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios de gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,22 euros y registran un volumen de 76579 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,09% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y cuatro días de aumento. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión vendedora ha superado a la compradora en varias ocasiones, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido notablemente alta, alcanzando un 100.98%. En comparación, su volatilidad anual se sitúa en un 23.38%. Dado que el 100.98% es mayor que el 23.38%, esto indica que el comportamiento de Enagás es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,22 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía también tiene presencia internacional, operando en varios países y contribuyendo al desarrollo de infraestructuras energéticas a nivel global.