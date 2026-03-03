La cotización de las activos de Servicios de gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este martes, 3 de marzo de 2026 es de 15,1 euros y documentan un total de 90.805 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -1,98%. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con seis aumentos y solo cuatro descensos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad en algunos días sugiere que el valor se ha mantenido relativamente sólido, lo que podría indicar confianza en la empresa por parte de los inversores. En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 17.48%, que es superior a su volatilidad anual del 16.89%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Enagás ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,4 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España. Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.