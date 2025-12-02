Este martes, 2 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se negocian a 14,28 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 14.020. Esta cifra refleja una variación del 0,11% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen en el corto plazo.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 9.26%, mientras que su volatilidad anual es del 16.74%. Dado que el 9.26% es menor que el 16.74%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.